"آثار تاريخية"... علماء يكتشفون نوعاً جديداً من أفعى البوا في الإكوادور (صور)

اكتشف فريق من العلماء نوعاً جديداً من أفعى البوا القزمية في منطقة الأمازون الإكوادورية، هو بمثابة "آثار تاريخية" في عالم الحيوان.

وأوضحت وزارة البيئة الأربعاء إن تسمية "تروبيدوفيس كاكوانغوا" أطلقت على الأفعى "تكريما للناشطة الإكوادورية دولوريس كاكوانغو" التي كانت رائدة في النضال من أجل حقوق السكان الأصليين وأسست أول المدارس الثنائية اللغة.

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وعُثر على عينتين من "تروبيدوفيس كاكوانغوا"، إحداهما في محمية "كولونسو تشالوباس"الوطنية في مقاطعة نابو، والثانية في محمية "سوماك كاوساي" الخاصة في مقاطعة باستاسا المجاورة.

وبحسب نتائج البحث الّتي نشرت في نهاية كانون الأول في مجلة "يوروبيان جورنال أوف تاكسونومي"، فإن طول الأفعى المذكورة يصل إلى 20 سنتيمتراً، في حين أن ألوانها وأنماطها مشابهة جداً لتلك الموجودة في البوا العادية.

وأوضح الباحث الاكوادوري ماريو يانيس من المعهد الوطني للتنوع البيولوجي في تصريح لوكالة فرانس برس أن لهذا النوع "حوضاً"، شارحاً أن هذا الحوض "من سمات الثعابين البدائية"، وهي نتيجة "تقلص الأطراف لدى الزواحف المتقشرة منذ ملايين السنين، بفعل الضغوط المناخية للعصر الرباعي".

وأفادت وزارة البيئة أن هذا الاكتشاف يرفع إلى ستة عدد الأنواع من جنس "تروبيدوفيس" الموجود فقط في أميركا الجنوبية.