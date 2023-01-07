هندي يصمم دمية من السيليكون على شكل زوجته المتوفاة... ما السبب؟

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أنفق رجل هندي متقاعد 2500 جنيه إسترليني أي نحو 3 آلاف دولار من أجل تصميم دمية بالحجم الطبيعي لزوجته التي توفيت عام 2021 متأثرة بمضاعفات كورونا.وفي التفاصيل، فقد كلّف الموظف المدني المتقاعد، تاباس سانديليا، نحاتًا لصنع تمثال من السيليكون لشريكته الراحلة إندراني.ويضع تاباس الدمية الآن على الأريكة في المكان المفضل لشريكته الراحلة، مزينة بالساري والمجوهرات الذهبية وشعرها الذي يقوم بتصفيفه بنفسه.وشرح تاباس لصحيفة "تايمز أوف إنديا" السبب وراء عمل هذه الدمية، قائلاً إنه "أثناء زيارته لمعبد هندوسي مع زوجته الراحلة قبل سنوات من وفاتها، اندهشا بتمثال نابض بالحياة لشخصية دينية". وقالت إندراني عندها ساخرة إنها "إذا ماتت قبله، فإنها ترغب بالحصول على تمثال مماثل لها".وفي الأشهر التي أعقبت وفاة إندراني وأثناء زيارة تاباس للمعبد نفسه، تذكّر تعليق زوجته وأراد أن يحقق رغبتها.وقال تاباس إن أفراد عائلته عارضوا الفكرة. لكن بعد جدال طويل، اقتنعوا بأن صنع تمثال على صورتها لتذكرها لا يختلف كثيرًا عن الأشخاص الذين يحتفظون بصور لأحبائهم الراحلين في المنزل.وتواصل تاباس في ما بعد مع النحات سوبيمال داس الذي يقوم بتصميم أشكال من الشمع والألياف الزجاجية والسيليكون للمباني العامة والمتاحف.وأوضح النحات أن صنع التمثال كان صعبًا لأنه لم يلتقِ بالراحلة من قبل، لذا أمضى أيامًا في إنشاء نموذج طيني لجسد إندراني قبل أن يقوم بإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لوجهها بعدما جمّع العديد من الصور لها، حتى يتمكن من عمل تمثال نابض بالحياة بقدر الإمكان.