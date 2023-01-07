جدة تواجه تهمة القتل... توفي حفيدها بعد تعرّضه للطعن!

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اتُهمت جدة بقتل حفيدها البالغ من العمر 5 سنوات بعد طعنه حتى الموت أثناء رعايتها له.وعُثر على الطفل داريو ماريو لازار، المعروف باسم ماريو، مصابًا بجروح خطيرة في شقة في إيرلسدون، كوفنتري- إنكلترا في كانون الثاني الماضي.وعلى الرغم من الجهود الكبيرة لإنقاذه، توفي الطفل في مكان الحادث وكشف تشريح الجثة أنه توفي متأثراً بجرح طعنة.وكانت جدة الصبي إيلينا أنغيل، البالغة من العمر 50 عامًا، تعتني به في ذلك الوقت، وألقي القبض عليها في البداية للاشتباه في ارتكابها الجريمة.وتتواجد الجدة حالياً في منشأة آمنة للصحة العقلية ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 6 آذار.وكشفت المعلومات أن الجدة كانت تعتني بالطفل ماريو بانتظام بعد المدرسة، خلال الوقت الذي يتواجد فيه والداه في العمل.