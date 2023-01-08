"بقعة على بنطاله"...رئيس جنوب السودان يتعرّض لموقف حرج

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أُوقف ستة صحافيين في جنوب السودان بعد نشر مقطع فيديو يظهر الرئيس سلفا كير وهو "يتبوّل في ملابسه" خلال حفل رسمي، وفق ما أكدت لجنة حماية الصحافيين التي تطالب بالإفراج عنهم.وذكرت اللجنة ومقرها نيويورك، نقلاً عن وسائل إعلام محلية ومصادر أخرى مطلعة في بيان مساء الجمعة، أنّ صحافيين في التلفزيون الرسمي "ساوث سودان برودكاستنغ كوربوريشن" أوقفوا الثلاثاء على يد عناصر من جهاز الأمن الوطني.ويخضع هؤلاء لتحقيق بعد نشر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في كانون الأول، يظهر فيه رئيس الدولة البالغ 71 عاماً و"هو يتبوّل في ملابسه" خلال حفل رسمي.ويُظهر مقطع الفيديو الذي نُشر على موقع "يوتيوب"، ولا يزال موجوداً اليوم السبت، الرئيس كير، واضعاً قبّعته السوداء وبدلة رمادية فاتحة، وبقعة داكنة تنتشر على سرواله.ونقل راديو "تمازج" المستقل، عن مسؤول في التلفزيون، أنّ القناة لم تبث هذه اللقطات.وقال موثوكو مومو، ممثل لجنة حماية الصحافيين في أفريقيا جنوب الصحراء أنّ هذه الاعتقالات تعكس "ميل قوات الأمن إلى اللجوء إلى الاعتقال التعسفي عندما يعتبر مسؤولون أن التغطية الإعلامية غير مناسبة".وأضاف: "على السلطات إطلاق سراح الصحافيين من دون شروط وضمان قدرتهم على العمل من دون التعرض للترهيب أو التهديد بالاعتقال".كما دعت نقابة صحافيي جنوب السودان إلى "نهاية سريعة" للتحقيقات مع الصحافيين الستة المشتبه في "علمهم بنشر لقطات محددة (من الفيديو) للجمهور".وقالت في بيان: "إذا حصل خطأ مهني أو مخالفة"، يجب على السلطات "التعامل مع الأمر بطريقة عادلة وشفافة ووفقاً للقانون".