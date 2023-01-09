أقصرها استغرقت 6 دقائق... طائرة إيلون ماسك الخاصة أجرت أكثر من 130 رحلة في 2022

الإعلان

أجرت الطائرة الخاصة لرئيس شركتي تيسلا وتويتر، إيلون ماسك، أكثر من 130 رحلة جوية في عام 2022، وفقًا لطالب من فلوريدا قام بتجميع بيانات تعقب عن تحركاتها.واستخدم جاك سويني، مبرمج الكمبيوتر البالغ من العمر 20 عامًا، بيانات طائرة غلف ستريم G650ER التابعة لماسك لإظهار أن أقصر رحلة لها في عام 2022 استغرقت 6 دقائق فقط، بينما امتدت أطولها على مدى 12 ساعة.ويشير المتتبع جاك، الذي أنشأ عددًا من روبوتات تتبع الطائرات التابعة للأثرياء والمشاهير، إلى أن طائرة إيلون ماسك الخاصة قامت بـ134 رحلة جوية في عام 2022، مما أدّى إلى انبعاث ما يقرب من 1900 طن من ثاني أكسيد الكربون وتكلفة تشغيلية بما فيها نفقات الوقود تصل الى حوالي 1.1 مليون دولار.ولم تكشف البيانات ما إذا كان رئيس شركة تسلا على متن الطائرة خلال كل من هذه الرحلات، لكنها أشارت إلى أن الطائرة قامت برحلات إلى دول مثل فرنسا والبرازيل واليونان وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة الى قطر، بحيث استخدمها ماسك لحضور كأس العالم لكرة القدم.ووفقًا لسويني، فإن الوجهات الأكثر شيوعًا على متن الطائرة كانت أوستن وبراونزفيل في تكساس وكذلك لوس أنجلوس.والجدير ذكره أن إيلون ماسك كان قد اتخذ إجراءات قانونية ضد سويني لنشره تفاصيل تحركاته والتي زعم أنها تهدد سلامة أحد أطفاله. كما أنه حظر حساب Elonjet على تويتر الذي أنشأه المتتبع في حزيران 2020 بعدما نشر بيانات تعقب عن تحركات طائرة ماسك الخاصة.