جريمة مروّعة تهز الشارع المصري... قطع رأس زوجته وأرسل سيلفي لأهلها!

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هزّت جريمة مروّعة الشارع المصري صباح يوم الأحد، بعدما ذبح شاب زوجته وفصل رأسها عن جسمها، وأرسل سيلفي بجانب الجثة لأهلها طالباً حضور وسائل الإعلام للتصوير معه.وفي التّفاصيل، فتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من أهالي القرية يفيد بقيام زوج بقتل زوجته ذبحاً والتقاط صور بجوار الجثة وإرسالها لأسرتها، وعندما حاولوا الإمساك به هدد بذبح أولاده.وفور انتقال الشرطة إلى موقع الحادث، كان الشاب يجلس بجانب جثة زوجته المفصولة الرأس ويتحدث في بث مباشر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعندما حاول ضباط المباحث القبض عليه أمسك أبناءه الثلاثة وهدد بذبحهم.وكشفت التحقيقات الأولية وجود خلافات دائمة بين الزوج والزوجة، وقد تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، والسيطرة عليه وإنقاذ الأبناء.