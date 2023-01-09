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09 كانون الثاني 2023 - 08:54
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الأمير هاري يتهم الملكة كاميلا بتسريب قصص ملكية لوسائل الإعلام

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الأمير هاري يتهم الملكة كاميلا بتسريب قصص ملكية لوسائل الإعلام
Lebanon News
اتّهم الأمير هاري في حديثه إلى برنامج 60 دقيقة على قناة CBS، الملكة كاميلا بتسريب قصص عن العائلة الملكية إلى وسائل الإعلام البريطانية كجزء من حملتها "لإعادة تأهيل" صورتها.

وأشار الأمير هاري في حديثه الى أنه وشقيقه الأمير ويليام طلبا من الملك تشارلز عدم الزواج من كاميلا قائلاً: "لم نعتقد أنه كان ضروريًا وكنا نظن أن هذا الزواج سيسبب ضررًا أكثر من نفعه"، مضيفًا:" لكننا رأينا في النهاية مدى سعادة الملك مع كاميلا وهذا ما كنّا نريده".
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ومع ذلك، وصف الأمير هاري، الملكة كاميلا بالخطرة والشريرة، لدورها في انهيار زواج والديه، معتبرًا أنها تحتاج إلى "إعادة تأهيل صورتها".

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