الأمير هاري يتهم الملكة كاميلا بتسريب قصص ملكية لوسائل الإعلام

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اتّهم الأمير هاري في حديثه إلى برنامج 60 دقيقة على قناة CBS، الملكة كاميلا بتسريب قصص عن العائلة الملكية إلى وسائل الإعلام البريطانية كجزء من حملتها "لإعادة تأهيل" صورتها.وأشار الأمير هاري في حديثه الى أنه وشقيقه الأمير ويليام طلبا من الملك تشارلز عدم الزواج من كاميلا قائلاً: "لم نعتقد أنه كان ضروريًا وكنا نظن أن هذا الزواج سيسبب ضررًا أكثر من نفعه"، مضيفًا:" لكننا رأينا في النهاية مدى سعادة الملك مع كاميلا وهذا ما كنّا نريده".ومع ذلك، وصف الأمير هاري، الملكة كاميلا بالخطرة والشريرة، لدورها في انهيار زواج والديه، معتبرًا أنها تحتاج إلى "إعادة تأهيل صورتها".