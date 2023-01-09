يشمل الحجاب والجمبسوت... الخطوط الجوية البريطانية تكشف النقاب عن الزي الجديد (فيديو)

كشفت الخطوط الجوية البريطانية عن أزياء جديدة لطاقم طائراتها.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوزوالد بواتينغ., مصمم الأزياء البريطاني, حجاب, جمبسوت, طاقم الطائرة, أزياء, بيان صحافي,الخطوط الجوية البريطانية,كشفت الخطوط الجوية البريطانية عن أزياء جديدة لطاقم طائراتها.

LBCI News Lebanon

كشفت الخطوط الجوية البريطانية في بيان صحافي، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً، عن أزياء جديدة لطاقم طائراتها تشمل ارتداء الجمبسوت، مع خيار ارتداء الحجاب.

وبحسب المعلومات، فإن إعادة تصميم أزياء طاقم الطائرة هو نتيجة مشروع استمرّ خمس سنوات من قبل مصمم الأزياء البريطاني أوزوالد بواتينغ. وتم تأجيل المشروع لمدة عامين بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

الإعلان

واختار المصمم البريطاني للرجال خيار ارتداء بدلة مصممة من ثلاث قطع، بينما يمكن للنساء ارتداء فستان أو تنورة أو بنطلون بدلاً من البدلة الاعتيادية. كما تم تصميم زي مع حجاب توافقاً مع هوية العملاء من كلّ أنحاء العالم.

وبحلول الصيف، سيظهر كل فرد من أفراد طاقم الخطوط الجوية، البالغ عددهم 30 ألف موظف، بالزي الجديد على متن الطائرات.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية شون دويل: "الزي الرسمي الخاص بنا هو تمثيل مبدع لعلامتنا التجارية، وهو أمر يمثل أفضل ما في بريطانيا الحديثة ويساعدنا على تقديم خدمة بريطانية رائعة لعملائنا".

عند استلام الزي الرسمي الجديد، سيقوم الموظفون بإعادة تدوير زيهم القديم أو التبرع به.

ويُذكر أن نحو 90 في المئة من مواد الزي الرسمي هو عبارة عن مزيج من القماش مصنوع من البوليستر المعاد تدويره.