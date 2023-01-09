أطباء ينهون معاناة جزائري... انتزعوا خنجراً مغروزاً بظهره منذ 25 عاماً!

تمكّن فريق طبي تونسي من استخراج خنجر بعمق 5 سنتيمترات كان عالقاً في ظهره منذ 25 عاماً.

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LBCI News Lebanon

تمكّن فريق طبي تونسي من إنهاء معاناة رجل جزائري بعد استخراج خنجر بعمق 5 سنتيمترات كان عالقاً في ظهره منذ 25 عاماً، الأمر الّذي سبب له مشاكل صحية ونفسية.

وبحسب المعلومات، فتعود قضية المريض المدعو "طارق ف" إلى عام 1997، عندما دخل في خلاف حادّ مع أحد الأشخاص بولاية سطيف الجزائرية، فقام الأخير بطعنه في الظهر. وعندما نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لم ينتبه الطاقم الطبي لوجود الخنجر في جسد الرجل.

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وبدوره، فقد أوضح المريض أنه ظلّ يتلقى حقناً وأدوية مهدئة طيلة السنوات الماضية نتيجة شعوره بالألم من دون معرفة السبب، إلى حين اكتشف الأطباء وجود الخنجر على مستوى الظهر إثر قيامه بأشعة.

وقال طارق إن "الأطباء في مستشفى سطيف تخوفوا من إجراء عملية جراحية، على اعتبار أن موقع الخنجر قرب العمود الفقري".