أثارت موجة غضب في اليونان... محاكمة سيدة بتهمة قتل بناتها الثلاث

تُحاكم سيدة يونانية بتهمة قتل بناتها الثلاث خلال ثلاث سنوات، في قضية أثارت غضباً عارماً في اليونان.

وفي التفاصيل، فقد مَثُلت رولا بيسبيريغو، البالغة من العمر 34 عاما، أمام إحدى محاكم أثينا الاثنين بتهمة "محاولة القتل عمداً مع سابق إصرار وتصميم" و"القتل عمداً" لابنتها البكر، إلا أنها نفت كل التهم الموجّهة إليها.

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وتواجه رولا تهمة تسميم ابنتها جورجينا، 9 أعوام، في كانون الثاني 2022 من خلال إعطائها مخدر الكيتامين.

وتوفيت جورجينا في المستشفى الذي دخلته مرات عدة منذ أن عانت للمرة الأولى من تشنجات في نيسان 2021، ما أدى إلى إصابتها بشلل رباعي.

وأُلقي القبض على بيسبيريغو في آذار 2022 ولكن أصرّت المرأة مذّاك على براءتها .

وعقب توقيفها، باشرت السلطات بتحقيق يتناول وفاة ابنتيها الأخريين مالينا، الّتي كانت تبلغ 3 سنوات حين توفيت عام 2019، وإيريس الّتي كانت تبلغ 6 أشهر عند وفاتها عام 2021.

وبيّنت نتائج فحوصات الطب الشرعي التي أُجريت لهما أن الفتاتين ماتتا اختناقاً، ورغم استمرار التحقيقات، وُجّهت إلى بيسبيريغ في آب اتهامات على خلفية وفاة الفتاتين.

وحظي مقتل الأطفال الثلاثة باهتمام إعلامي كبير في اليونان، حيث من النادر نسبياً تسجيل جرائم مماثلة.