بعد الحملة الدعائية المتواصلة... الأمير هاري يطلق مذكرات "البديل" في أسواق المملكة المتحدة

طُرحت الثلاثاء مذكرات الأمير هاري Spare أو "البديل" في أسواق المملكة المتحدة، بعد أشهر من الترقب تخللها حملة دعائية متواصلة، الأمر الّذي قد يتسبب في مزيد من الارباك للعائلة الملكية.

وأبقت بعض المتاجر البريطانية أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل لطرح أبرز كتاب يتناول العائلة المالكة منذ نشر "ديانا: هير ترو ستوري" عام 1992، الذي تعاونت فيه والدة هاري الأميرة ديانا مع أندرو مورتون.

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إلا أنّ مقتطفات من الكتاب الذي سيصبح مُتاحاً في 16 لغة بالإضافة إلى نسخة صوتية، تسربت إلى الصحافة منذ طرح المذكرات للبيع عن طريق الخطأ الخميس في إسبانيا.

وتطرق دوق ساسكس، البالغ من العمر 38 عاما، في الكتاب إلى فقدانه عذريته وتعاطيه المخدرات، بالإضافة إلى قتله 25 من عناصر حركة طالبان خلال خدمته في صفوف الجيش البريطاني في أفغانستان. وندد ضباط كبار في الجيش البريطاني بشدة بهذه التصريحات.

ويُذكر أن العائلة الملكية، وتحديداً الأمير وليام والأب الملك تشارلز الثالث، تخشى من الأجزاء الأخرى المحرجة في الكتاب، إذ انّ الصحافة البريطانية تحرص على انتقاء مزاعم هاري بدقة كبيرة.

ويأتي الكتاب عقب عرض مسلسل "هاري أند ميغن" الوثائقي على نتفليكس الشهر الفائت، والذي تطرق فيه الزوجان إلى مشاكلهما مع العائلة المالكة ووسائل الإعلام البريطانية.