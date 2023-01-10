انهيار ثلجي يتسبب بمقتل متزلجة في جبال الألب الفرنسية

تعرّضت امرأة كانت ضمن مجموعة من سبعة متزلجين محترفين تابعين لنادي جبال الألب الفرنسي في نيس الاثنين لحادثة مروعة أدّت إلى وفاتها نتيجة انهيار ثلجي وقع في الجانب الفرنسي من سلسلة جبال الألب.

وأفاد عناصر الإنقاذ بأن الانهيار الجليدي سُجّل في منطقة تُسمّى "بيك دو ليغل" على ارتفاع 2500 متر في مقاطعة ألب دو أوت بروفانس.

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وعُثر على الضحية، وهي في الخمسينات من عمرها، مغمورة بأربعة أمتار من الثلوج فيما توقّف قلبها وجهازها التنفسي عن العمل، وقد توفيت رغم تدخّل عناصر الإنقاذ.

وجرف الانهيار الجليدي أربعة آخرين من المجموعة إلا أنهم لم يتعرّضوا لأي إصابة.

وجرت الاستعانة بثلاث مروحيات ونحو عشرين عنصراً من خدمة الإنقاذ بينهم ثلاث فرق مزوّدة بكلاب وعناصر متخصصين في الجبال.