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10 كانون الثاني 2023 - 08:16
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انهيار ثلجي يتسبب بمقتل متزلجة في جبال الألب الفرنسية

قُتلت امرأة خمسينية نتيجة انهيار ثلجي وقع في الجانب الفرنسي من سلسلة جبال الألب. Lebanon, news ,lbci ,أخبار سلسلة جبال الألب., الجانب الفرنسي, انهيار ثلجي, مقتل, حادثة مروعة, نيس, نادي جبال الألب الفرنسي, متزلجين محترفين, مجموعة,امرأة خمسينية,قُتلت امرأة خمسينية نتيجة انهيار ثلجي وقع في الجانب الفرنسي من سلسلة جبال الألب.
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انهيار ثلجي يتسبب بمقتل متزلجة في جبال الألب الفرنسية
Lebanon News

تعرّضت امرأة كانت ضمن مجموعة من سبعة متزلجين محترفين تابعين لنادي جبال الألب الفرنسي في نيس الاثنين لحادثة مروعة أدّت إلى وفاتها نتيجة انهيار ثلجي وقع في الجانب الفرنسي من سلسلة جبال الألب.

 
وأفاد عناصر الإنقاذ بأن الانهيار الجليدي سُجّل في منطقة تُسمّى "بيك دو ليغل" على ارتفاع 2500 متر في مقاطعة ألب دو أوت بروفانس.
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وعُثر على الضحية، وهي في الخمسينات من عمرها، مغمورة بأربعة أمتار من الثلوج فيما توقّف قلبها وجهازها التنفسي عن العمل، وقد توفيت رغم تدخّل عناصر الإنقاذ.
 
وجرف الانهيار الجليدي أربعة آخرين من المجموعة إلا أنهم لم يتعرّضوا لأي إصابة.
 
وجرت الاستعانة بثلاث مروحيات ونحو عشرين عنصراً من خدمة الإنقاذ بينهم ثلاث فرق مزوّدة بكلاب وعناصر متخصصين في الجبال.
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