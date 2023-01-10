باب طائرة روسية ينفتح فجأة في الجو... ولحظات من الرعب يعيشها الركاب! (فيديو)

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ساد الرعب على متن طائرة روسية عندما انفتح الباب الخلفي لطائرة An-26 في الجو، بعد وقت قصير من إقلاعها في أبرد منطقة في العالم.وطارت القبعات الخاصة بالركاب البالغ عددهم 25 عن رؤوسهم، واختفت في الهواء البارد مع انخفاض ضغط المقصورة.ويُظهر مقطع الفيديو الذي صوّره أحد الركاب، فجوة في الباب الخلفي لطائرة "إيرو أنتونوف"، التي أقلعت من ماغان في منطقة ياكوتسك، شرق سيبيريا، في درجة حرارة تقل عن 41 درجة مئوية.وسارع الطيار إلى الهبوط بشكل اضطراري، من دون أن يصاب أي راكب بأذى، رغم البرودة الكبيرة الناجمة عن انفتاح الباب.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن السلطات الروسية ستحقق في الحادث المروع وتحاول تحديد السبب وراء ما حصل.