مذكرات هاري تتجاوز التوقعات... أسرع الكتب مبيعًا في بريطانيا!

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أصبحت مذكرات الأمير هاري التي تحمل عنوان "سبير" أو "الاحتياطي" أسرع كتاب غير روائي مبيعاً في بريطانيا بعد أن بيع منها 400 ألف نسخة حتى الآن في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية.وقد صلت المذكرات إلى رفوف المكاتب يوم الثلاثاء بعد تصدرها عناوين الصحف لأسابيع عدّة.وبدوره، قال لاري فينلي، العضو المنتدب لدار نشر ترانسوورلد بنجوين راندوم هاوس في بيان "كنّا على يقين بأن هذا الكتاب سيحقق انتشاراً كبيرًا، لكنه تجاوز حتى الآن توقعاتنا".وأضاف: "إنّ الكتب الوحيدة التي بيعت بسرعةٍ كبيرةٍ منذ طرحها في يومها الأول هي تلك التي كان"هاري بوتر" بطلها".وجذبت مذكرات الأمير هاري الانتباه في جميع أنحاء العالم لكشفها اتهامات هاري ضد والده الملك تشارلز وزوجة أبيه كاميلا وشقيقه الأكبر الأمير وليام.