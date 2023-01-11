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11 كانون الثاني 2023 - 08:04
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بعد مشادة كلامية... زبون يقتحم أحد فنادق شنغهاي بسيارته! (فيديو)

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بعد مشادة كلامية... زبون يقتحم أحد فنادق شنغهاي بسيارته! (فيديو)
Lebanon News

أحدث زبون غاضب الثلاثاء فوضى في أحد فنادق شنغهاي الصينية وذلك بعد اقتحامه المدخل بسيارته نتيجة مشادة كلامية بينه وبين عدد من الموظفين في شأن فقدان جهاز الكمبيوتر الخاص به.

 
وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة بيضاء اللون يحاول سائقها تحطيم مدخل فندق "سنترال هوتيل" في شنغهاي قبل أن يدخل البهو.
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وأوضحت الشرطة أنّ السائق يبلغ 28 عاماً، وقيل إنه تجادل مع موظفي الفندق بعد أن فقد جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به أثناء إقامته.
 
ووفق وكالة فرانس برس، فقد أكد موظفون في الفندق أنّ جهاز الكمبيوتر سُرق ثم عُثر عليه خارج الفندق.
 
وأشارت الشرطة عبر موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي إلى عدم وقوع أي إصابة، لافتةً إلى أنّ السائق أوقف وهو رهن التحقيق.
 
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