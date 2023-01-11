أكبر خسارة في الثروة الشخصية... إيلون ماسك يحطم رقماً قياسياً في غينيس

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حطم الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس أكس"، الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لأكبر خسارة في الثروة الشخصية في التاريخ. فقد خسر ماسك نحو 182 مليار دولار منذ تشرين الثاني عام 2021، وفقًا لتقديرات فوربس، على الرغم من أن مصادر أخرى تشير إلى أنه قد يقترب بالفعل من 200 مليار دولار.وعلى الرغم من أنه يكاد يكون من المستحيل التأكد من الرقم، فإن إجمالي خسائر ماسك تجاوزت بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 58.6 مليار دولار، والذي وصل إليه المستثمر التكنولوجي الياباني ماسايوشي سون في عام 2000.ووفقًا لفوربس، انخفض صافي ثروة ماسك من 320 مليار دولار في العام 2021 إلى 138 مليار دولار في هذا الشهر، ويعود ذلك إلى الأداء الضعيف لأسهم شركة "تسلا" التي انخفضت قيمتها بنسبة 65 بالمئة في عام 2022. كما تسارع هذا التراجع المقلق في تشرين الأول بعد أن اشترى ماسك موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار تقريبًا.وفقد ماسك مكانته كأغنى شخصًا في العالم بعد هذه الخسارات، ليحل مكانه الفرنسي برنارد أرنو، مؤسس تكتل السلع الفاخرة لويس فيتون، الذي تقدر ثروته الصافية بـ 190 مليار دولار.