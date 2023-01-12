جيل بايدن تعود إلى البيت الأبيض بعد إزالة نتوءين سرطانيين

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نجح الأطباء في إزالة نتوءين سرطانيين للسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، الأربعاء، وباتت خارج الخطر، وفقًا لطبيب البيت الأبيض.ورافقت جيل الرئيس جو بايدن في طائرة هليكوبتر رئاسية إلى مركز والتر ريد الطبي خارج واشنطن لإجراء جراحة في العيادة الخارجية.وقالت المتحدثة باسمها فانيسا فالديفيا في بيان إن السيدة الأولى عادت في وقت لاحق الأربعاء وكانت "بخير وبحالة معنوية جيدة".وكان الأطباء قد حددوا لها موعدًا لجراحة بسيطة لإزالة نتوء قرب عينها اليمنى وتحديد ما إذا كان ذلك سرطانيًا.وبدوره، قال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، في مذكرة إن جيل بايدن تشعر بعوارض ما بعد الجراحة "تورم وآثار كدمات في الوجه لكنها في حالة معنوية جيّدة وعلى ما يرام".وكتب أوكونور: "أكّد الإجراء أن النتوء الصغير هو سرطان الخلايا القاعدية. وأن جميع الأنسجة السرطانية أزيلت بنجاح".وأضاف: "سنراقب منطقة الجراحة عن كثب بينما تتعافى، لكن لا نتوقع أن نكون هناك حاجة لمزيد من الإجراءات".وقال إن الأطباء وجدوا نتوءًا آخر على جفنها الأيسر "تمت إزالته بالكامل مع أطرافه، وأرسل لإجراء فحص مجهري".وتجدر الإشارة إلى أن الجراحة تتم تحت تأثير التخدير الموضعي وتعتبر فعالة في القضاء على تكوين سرطان الجلد إذا تم إجراؤها مبكرًا.