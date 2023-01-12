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12 كانون الثاني 2023 - 06:11
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رئيس الفيفا يخضع للتحقيق من قبل مدّعيين سويسريين

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رئيس الفيفا يخضع للتحقيق من قبل مدّعيين سويسريين
Lebanon News
خضع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاني إنفانتينو، للتحقيق من قبل مدّعيين سويسريين عُيّنا لتولي التحقيق في اجتماعاته السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق في البلاد، بحسب ما أكد القاضي هانس مورر في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس، الأربعاء.

وكتب هانس مورر في رسالته: "أؤكد لكم أن جلسة مواجهة استماع عقدت في إطار الإجراءات التي يقودها الدكتور أولريخ فيدير وأنا".
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وأضاف: "رغم ذلك، لا يمكنني التعليق حيال توقيت ونطاق والغرض من هذه الجلسة".

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية وصحيفة سود دويتشه تسايتونج الألمانية أن إنفانتينو خضع للتحقيق في زيورخ، مقر الفيفا، يوم الثلاثاء.

يشار الى أن إنفانتينو يواجه منذ تموز 2020 إجراءات قضائية حيال "التحريض على سوء استخدام السلطة" و"انتهاك السرية الرسمية" و"عرقلة الإجراءات الجنائية".

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