إعصار "قوي" يدمّر المباني ويقتلع الأشجار في ألاباما

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ضرب إعصار كبير مدينة سلما بولاية ألاباما الأميركية، يوم الخميس، ودمر عشرات المباني واقتلع الأشجار، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.وقال رئيس البلدية جيمس بيركنز، في منشور على فيسبوك، إن "المدينة تعرضت لأضرار كبيرة"، وطلب من السكان "الامتناع عن السير على الطرقات والابتعاد عن خطوط الكهرباء".وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الإعصار الذي ضرب المدينة. إذ وصلت سرعة الرياح إلى 113 كيلومتراً في الساعة.ووفقًا لتقرير شبكة CNN، فقد أدّت العاصفة الى اقتلاع أسقف المنازل، وإغلاق الطرقات بالحطام، وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المدينة بسبب تساقط خطوط الكهرباء.وعلى أثر هذا الإعصار، تمّ تعليق الرحلات الجوية من مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي لفترة وجيزة.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير: "قلوبنا وأفكارنا مع مجتمع سلما".ومن جهته، قال عضو مجلس الشيوخ السابق، هانك ساندرز، لوكالة أسوشيتيد برس إن "الإعصار فجّر نوافذ غرفة النوم وغرفة المعيشة في منزله في سلما.وبدورها، أصدرت خدمة الأرصاد الجوية عدّة تحذيرات من الأعاصير في ألاباما وكنتاكي وتينيسي، يوم الخميس، وتلقى أكثر من 35 مليون شخص تحذيرات من العواصف.