أول تعليق لياسمينا زيتون بعد مسابقة "ملكة جمال الكون"... ماذا جاء فيه؟ (صورة)

بعد أسبوعين من التدريبات المكثفة، انتهى مشوار ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون ضمن مسابقة "ملكة جمال الكون" الـ71، وذلك بعد فوز الأميركية "ار بوني غابرييل" أو R'Bonney Gabriel باللقب في الحفل الذي أقيم في نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية.

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ونشرت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون صورةً عبر حسابها على إنستغرام علّقت فيها على انتهاء مشوارها الجمالي مع مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2022. وجاء في المنشور "لقد كانت رحلة رائعة! مليئة بالتقلبات ولكن كلبنانيين لن نستسلم أبدًا لأن لبنان يحتاجنا!!"

وتوجهت ياسمينا زيتون بالشكر إلى ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة من أصول لبنانية ريما فقيه، الّتي رافقتها خلال هذه المسيرة وتولت تدريبها، بالشكر قائلة: "شكراً ريما فقيه على حبك ودعمك ونصائحك. أنا محظوظة جداً لوجود شخص مثلك".

كما شكرت ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون عائلتها وقالت "ولعائلتي، أحبكم أكثر من أي شيء آخر".

ويُذكر أن 3 مشتركات تأهلهن الى الـTOP3 إلى جانب الولايات المتحدة ضمن حفل ملكة جمال الكون الـ71 وهنّ جمهورية الدومينيكان وفنزويلا.