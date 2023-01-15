بعد أغنية شاكيرا... بيكيه يردّ بساعة "كاسيو"! (فيديو)

أعلن نجم كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه تعاقده مع علامة "كاسيو" الشهيرة للساعات وذلك رداً على أغنية حبيبته السابقة النجمة العالمية شاكيرا الّتي أطلقتها مؤخراً.

وحطمت أغنية شاكيرا "بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" بالتعاون مع المنتج الأرجنتيني الشهير، بيزاراب ، الّتي تتناول موضوع انفصالها عن أب أطفالها بيكيه، أرقاما قياسية وجاء في كلماتها أنه استبدل ساعة "روليكس" بساعة "كاسيو"، وذلك في إشارة إلى استبدال شاكيرا بحبيبته الجديدة كلارا شيا مارتي البالغة من العمر 23 عاما.

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وظهر اللاعب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا بيكيه في دوري الملوك الجمعة، وهي بطولة من سبعة لاعبين ينظمها بيكيه، بمشاركة 12 فريقا، يلعب كل منهم 11 مباراة، حيث قدم ردًا لاذعا على شاكيرا.

وعرض بيكيه ساعة "كاسيو" على معصمه أثناء البث قائلاً: "لقد أرسلت لنا علامة كاسيو ساعات يد"، مضيفاً أن الفريق توصّل إلى اتفاقية مع العلامة التجارية.

ويُذكر أن شاكيرا وبيكيه انفصلا خلال العام الماضي بعد مرور 11 عاما على علاقتهما، ولديهما ولدين وهما ميلان، 9 أعوام، وساشا، 7 أعوام.