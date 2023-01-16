عن عمر 96 عاما... وفاة الرئيس السابق لمجموعة "فولكسفاغن"

توفي الرئيس السابق لمجموعة "فولكسفاغن" خلال فترة ذروة المجموعة الألمانية العملاقة في صناعة السيارات خلال الثمانينيات، عن 96 عاماً السبت.

وترأس كارل هان شركة فولكسفاغن بين عامي 1982 و1993، ويُنسب إليه الفضل في الإشراف على التغييرات الشاملة التي ساعدت في دفع الشركة إلى النجاح الدولي.

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واستحوذت المجموعة على "سيات" و"سكودا" خلال فترة رئاسته، وبدأت أيضاً في التوسع في الصين التي تشكّل حالياً سوقها الأهم.

بعد سقوط جدار برلين، عمل هان أيضاً على ضمان توسّع فولكسفاغن في ألمانيا الشرقية السابقة وإعادة بناء مصنع الشركة في تسفيكاو، الذي تُصنع فيه حالياً سيارات كهربائية.