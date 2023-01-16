اشتهر بتناول الأطعمة الغريبة... وفاة نجم "تيك توك" الشهير تايلور لوجون

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توفي تايلور لوجون المعروف باسم وافلر69 Waffler69، أحد أشهر نجوم تيك توك، عن عمر يناهز 33 عامًا.واكتسب تايلور، الذي كان لديه 1.8 مليون متابع على تيك توك، شعبية على المنصة بمقاطع فيديو تناول فيها الأطعمة الغريبة وأحيانًا منتهية الصلاحية.وبدوره، أكد كلايتون كلايدورم، شقيق الراحل، في فيديو نشره على تطبيق تيك توك، أن تايلور توفي من جراء نوبة قلبية. وقال إنه تلقى مكالمة من والدتهما تقول إنها بحاجة إلى نقله إلى المستشفى لأنه كان يكافح من أجل التنفس، وسرعان ما فارق الحياة بعد حوالي ساعة من دخوله المستشفى.وأضاف: "لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل القريب... لكنني اعتقدت أنه يجب علي الدخول على تيك توك وإعلام الجميع".وأنشأ كلايتون صفحة GoFundMe لجمع الأموال لتغطية تكاليف جنازة تايلور والنفقات الطبية. وجمع مبلغاً من التبرعات وصل إلى حوالي 12 ألف دولار.