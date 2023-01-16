السلطات الجزائرية تحذّر... جزارون يبيعون لحوم القطط بدلاً من الأرانب!

دعت السلطات الجزائرية المواطنين إلى توخي الحذر من قيام بعض الجزارين ببيع لحوم القطط بدلاً من الأرانب.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلدية جسر قسنطينة., الأرانب, لحوم القطط, بيع, الجزارين, توخي الحذر, المواطنين, الجزائر,الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس,دعت السلطات الجزائرية المواطنين إلى توخي الحذر من قيام بعض الجزارين ببيع لحوم القطط بدلاً من الأرانب.

LBCI News Lebanon

دعت الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس في الجزائر مواطنيها في بيان رسمي، نشرته عبر صفحتها الرسمية، إلى توخي الحذر من قيام بعض الجزارين ببيع لحوم القطط على أساس أنها أرانب ببلدية جسر قسنطينة.

وطلبت الدائرة من المواطنين في البيان توخي الحذر وذلك من خلال "التأكد من وجود رأس وذيل الأرنب ملتصقان بالذبيحة عند إقتناء هذه اللحوم".

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وطمأن رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" المواطنين أنه "تم تقديم تعليمات للجزارين بترك رأس وأقدام الأرنب في الذبيحة المعروضة وليس على مستوى جسر قسنطينة فقط".