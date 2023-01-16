أكبر معمّر يقف على رأسه... ثمانيني يحصد رقماً قياسياً في غينيس

الإعلان

حصد الثمانيني بروس إيفيس، وهو من كولومبيا البريطانية، رقماً قياسيّاً في موسوعة غينيس العالمية بعدما تمكّن من الوقوف على رأسه.وفي التّفاصيل، فقال إيفيس، البالغ من العمر 82 عاماً، إنّه بدأ ممارسة رياضة الجمباز منذ أن كان عمره 15 سنة، واتّبع تقليداً بالوقوف على رأسه كل عام للاحتفال بعيد ميلاده منذ نحو 20 سنة.ويُشار إلى أنّ إيفيس، الذي دخل موسوعة غينيس باعتباره أكبر معمر يقف على رأسه، كان قد قرّر محاولة دخول "غينيس" بالوقوف على رأسه في 7 آب الماضي، وأصبحت محاولاته ناجحة وحصل على الرقم القياسي بعمر 82 عاماً و43 يوماً.