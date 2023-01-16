بيكيه يُسجّل هدفاً جديداً في مرمى شاكيرا... ويشتري سيارة "توينغو" بدلاً من "فيراري" (صورة)

حضر نجم كرة القدم للعمل في سيارة "رينو توينغو" وذلك رداً على أغنية شاكيرا.

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LBCI News Lebanon

أرسل نجم كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه رسالةً واضحة للمرة الثانية على التوالي إلى حبيبته السابقة النجمة شاكيرا، وذلك بعد انتشار أغنيتها الجديدة الّتي هاجمته فيها بطريقة واضحة.

وردّ لاعب كرة القدم على أغنية BZRP Music Session #53 الّتي تستهدف علاقته الرومانسية الجديدة، من خلال الحضور للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع في سيارة "رينو توينغو".

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وكانت السيارة، التي يبلغ ثمنها حوالي 9.7 آلاف دولار اختيارًا متعمدًا، وذلك بعد إعلان شاكيرا في أغنيتها التي تم إصدارها حديثًا أن بيكيه قد "استبدل سيارة فيراري مقابل توينغو"، عندما بدأ مواعدة شريكته الجديدة كلارا شيا مارتي.

وظهر بيكيه في صورة انتشرت على نطاق واسع وهو يقف إلى جانب سيارته الجديدة، مبتسماً إلى الكاميرا، وذلك عند وصوله إلى العمل في مشروعه الجديد، أي دوري الملوك الّذي يضم سبعة لاعبين في برشلونة.

ويُذكر أن النجمة الكولمبية من أصول لبنانية شاكيرا كشفت النقاب عن أغنيتها الجديدة الموجهة إلى حبيبها السابق مع المنتج الأرجنتيني Bizarrap، والّتي تم إصدارها باللّغة الإسبانية الأسبوع الماضي.