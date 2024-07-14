بعد إلغاء حفل زفافها... شابة تقرر التغلب على حزنها بطريقة مذهلة!

بعد إلغاء حفل زفافها... شابة تقرر التغلب على حزنها بطريقة مذهلة!

كشفت شابة كيف انفصل عنها خطيبها قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعد زفافهما بعد أن أنفقت 30 ألف جنيه إسترليني تحضيرا لليوم المميز، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.

وفي التفاصيل، التقت جيسيكا بوكانان بشريكها في عام 2010 وذلك خلال حفل في الجامعة عندما كانا يبلغان من العمر 19 عامًا.



وفي عام 2022، تقدّم حبيب الشابة لخطبتها فيما وصفته "عرضًا رومانسيا ضخمًا" وشبهته بمشهد سينمائي.



وفيما انشغلت جيسيكا بالتخطيط لكل جانب من جوانب حفل الزفاف، لم يشاركها زوجها المستقبلي حماسها.



ولاحظت جيسيكا أن الأمور كانت تسير بشكل يدعو لإثارة الشكوك بمجرد بدء الخلافات بين الشريكين مع اقتراب موعد الزفاف.



وانصدمت الشابة عندما سمعت حديث شريكها عن طريق الصدفة حيث قال إنه لا يشعر برغبة في الزواج، الأمر الذي أحبطها.



وقررت الشابة الذهاب إلى حفل تايلور سويفت خلال اليوم الذي كان من المقرر إجراء الزفاف خلاله، واشترت تذكرة بتكلفة 1700 جنيه إسترليني وذلك في محاولة منها لعدم البقاء بمفردها.



وقالت جيسيكا إن المشاركة في مثل هذه التجربة ساعدها على التخلص من غضبها طوال العام الفائت، واستطاعت المواعدة من جديد.