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بعد مرور 20 سنة... تطورات صادمة تعيد قضية غامضة إلى الواجهة!

بعد مرور 20 سنة... تطورات صادمة تعيد قضية غامضة إلى الواجهة!







وفي التفاصيل، واجه كل من روبرت وآني غيفز تهمة قتل أمبر هايغ البالغة من العمر 19 عامًا، والتي اختفت بعد البقاء في منزلهما في نيو ساوث ويلز في عام 2002.



وكانت هايغ، التي تعاني من إعاقة ذهنية، تسكن في منزل الثنائي مع ابنها البالغ من العمر 5 أشهر آنذاك، وادعى المسنان أنهما أخذاها إلى محطة قطار قريبة من سيدني حتى تتمكن من زيارة والدها في المستشفى.



ومع ذلك، لم تصل المراهقة إلى المستشفى واختفت منذ ذلك الحين وظلت القضية باردة لسنوات حتى ألقت الشرطة الأسترالية القبض على روبرت وآني عام 2022، وذلك بعد مرور عقدين تقريبًا على اختفاء هايغ.



وظهرت الآن تفاصيل مروعة للقضية، حيث زعمت الشرطة أن الثنائي استخدم هايغ كـ "أم بديلة"، قبل القيام بقتلها والتخلص من جثتها من خلال إطعامها للخنازير.



ووجد تحقيق أجراه الطبيب الشرعي في عام 2011 أن هايغ توفيت نتيجة لجريمة قتل، وقامت الشرطة التي اشتبهت في تورط عائلة غيفز في الجريمة، بتثبيت أجهزة تنصت في منزلهما، لكنها لم تتمكن من جمع أدلة كافية لتوجيه الاتهام للزوجين.



وفي هذا السياق، ما زالت المحاكمة مستمرة، وفق ما نقل موقع " واجه زوجان أستراليان المحكمة بعد اتهامهما بقتل مراهقة وإطعام جثتها للخنازير حتى يتمكنا من سرقة طفلها، وذلك بعد مرور 20 سنة على الجريمة المروعة.وفي التفاصيل، واجه كل من روبرت وآني غيفز تهمة قتل أمبر هايغ البالغة من العمر 19 عامًا، والتي اختفت بعد البقاء في منزلهما في نيو ساوث ويلز في عام 2002.وكانت هايغ، التي تعاني من إعاقة ذهنية، تسكن في منزل الثنائي مع ابنها البالغ من العمر 5 أشهر آنذاك، وادعى المسنان أنهما أخذاها إلى محطة قطار قريبة من سيدني حتى تتمكن من زيارة والدها في المستشفى.ومع ذلك، لم تصل المراهقة إلى المستشفى واختفت منذ ذلك الحين وظلت القضية باردة لسنوات حتى ألقت الشرطة الأسترالية القبض على روبرت وآني عام 2022، وذلك بعد مرور عقدين تقريبًا على اختفاء هايغ.وظهرت الآن تفاصيل مروعة للقضية، حيث زعمت الشرطة أن الثنائي استخدم هايغ كـ "أم بديلة"، قبل القيام بقتلها والتخلص من جثتها من خلال إطعامها للخنازير.ووجد تحقيق أجراه الطبيب الشرعي في عام 2011 أن هايغ توفيت نتيجة لجريمة قتل، وقامت الشرطة التي اشتبهت في تورط عائلة غيفز في الجريمة، بتثبيت أجهزة تنصت في منزلهما، لكنها لم تتمكن من جمع أدلة كافية لتوجيه الاتهام للزوجين.وفي هذا السياق، ما زالت المحاكمة مستمرة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.