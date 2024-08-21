"شبيهة كيم كارداشيان"... مؤثرة تنفق آلاف الدولارات للوصول إلى جسد أحلامها وهذه قصتها!

أنفقت كلوي ساكسون، مؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي، آلاف الدولارات على مدار السنوات الفائتة للخضوع لعمليات تجميل للوصول إلى جسد أحلامها بأي طريقة ممكنة.واستوحت ساكسون من المشاهير بما في ذلك كيندال جينر وبيلا حديد، لإجراء عمليتين تجميليتين لرفع المؤخرة وتكبير الثدي وخمس عمليات تجميل للأنف بالإضافة إلى نفخ خديها وشفتيها.واعترفت ساكسون أنها ترغب بالسفر إلى تركيا لإجراء عملية تجميل جديدة لأنفها، مضيفةً أنها ترغب أيضاً بإجراء عملية أخرى لثدييها وشد وجهها.ولفتت ساكسون، التي أجرت أول عملية جراحية لها عام 2012، إلى أن "ضغط وسائل التواصل الإجتماعي" أثر على قرارها بالخضوع لإجراءات تجميلية.وظهرت شبيهة نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان في الفيلم الوثائقي OMG: Make Me A Famous Face في عام 2017 في محاولة للحصول على جسد النجمة الشهيرة.