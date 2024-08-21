الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"شبيهة كيم كارداشيان"... مؤثرة تنفق آلاف الدولارات للوصول إلى جسد أحلامها وهذه قصتها!
منوعات
2024-08-21 | 05:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"شبيهة كيم كارداشيان"... مؤثرة تنفق آلاف الدولارات للوصول إلى جسد أحلامها وهذه قصتها!
"شبيهة كيم كارداشيان"... مؤثرة تنفق آلاف الدولارات للوصول إلى جسد أحلامها وهذه قصتها!
أنفقت كلوي ساكسون، مؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي، آلاف الدولارات على مدار السنوات الفائتة للخضوع لعمليات تجميل للوصول إلى جسد أحلامها بأي طريقة ممكنة.
واستوحت ساكسون من المشاهير بما في ذلك كيندال جينر وبيلا حديد، لإجراء عمليتين تجميليتين لرفع المؤخرة وتكبير الثدي وخمس عمليات تجميل للأنف بالإضافة إلى نفخ خديها وشفتيها.
واعترفت ساكسون أنها ترغب بالسفر إلى تركيا لإجراء عملية تجميل جديدة لأنفها، مضيفةً أنها ترغب أيضاً بإجراء عملية أخرى لثدييها وشد وجهها.
ولفتت ساكسون، التي أجرت أول عملية جراحية لها عام 2012، إلى أن "ضغط وسائل التواصل الإجتماعي" أثر على قرارها بالخضوع لإجراءات تجميلية.
وظهرت شبيهة نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان في الفيلم الوثائقي OMG: Make Me A Famous Face في عام 2017 في محاولة للحصول على جسد النجمة الشهيرة.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
كارداشيان"...
مؤثرة
الدولارات
للوصول
أحلامها
قصتها!
قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-17
"تركت زوجي بعد 12 ساعة من زفافنا"... ما حصل مع هذه العروس غيّر حياتها وهذه قصتها!
منوعات
2024-08-17
"تركت زوجي بعد 12 ساعة من زفافنا"... ما حصل مع هذه العروس غيّر حياتها وهذه قصتها!
0
منوعات
03:54
قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟
منوعات
03:54
قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟
0
أخبار دولية
2024-08-13
الغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من "زلزال ضخم" في اليابان
أخبار دولية
2024-08-13
الغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من "زلزال ضخم" في اليابان
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-12
ثورة في علاج السكري: "الأنسولين الذكي" قد يغير حياة المرضى وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2024-08-12
ثورة في علاج السكري: "الأنسولين الذكي" قد يغير حياة المرضى وهذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
03:54
قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟
منوعات
03:54
قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟
0
منوعات
15:50
"توسلت إلى الأطباء لقتلي"... امرأة تروي قصتها المرعبة: هكذا دمرت عملية تجميل فاشلة حياتها!
منوعات
15:50
"توسلت إلى الأطباء لقتلي"... امرأة تروي قصتها المرعبة: هكذا دمرت عملية تجميل فاشلة حياتها!
0
منوعات
13:23
"شعرت بالخوف"... رجل يعثر على مفاجأة صادمة في علية منزله المهجورة: ما القصة؟
منوعات
13:23
"شعرت بالخوف"... رجل يعثر على مفاجأة صادمة في علية منزله المهجورة: ما القصة؟
0
منوعات
12:23
في البرازيل... تطبيق هاتفي يساعد الصيادين على رصد تلوث المياه!
منوعات
12:23
في البرازيل... تطبيق هاتفي يساعد الصيادين على رصد تلوث المياه!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-13
يكشف الأمراض بطريقة مذهلة... نموذج ذكاء اصطناعي جديد يتفوق على الأطباء وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-08-13
يكشف الأمراض بطريقة مذهلة... نموذج ذكاء اصطناعي جديد يتفوق على الأطباء وهذه التفاصيل!
0
خبر عاجل
13:22
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات
خبر عاجل
13:22
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات
0
اقتصاد
2024-08-20
انخفاض سعر البنزين وسعر المازوت...
اقتصاد
2024-08-20
انخفاض سعر البنزين وسعر المازوت...
0
اسرار
23:31
أسرار الصحف 21-8-2024
اسرار
23:31
أسرار الصحف 21-8-2024
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:32
بلينكن: لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة
أخبار دولية
16:32
بلينكن: لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة
0
أخبار دولية
14:47
كتائب القسام تنشر شريطًا مصوّرًا
أخبار دولية
14:47
كتائب القسام تنشر شريطًا مصوّرًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الرياضي يستهل تمارينه تحضيرا لبطولة العالم للاندية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الرياضي يستهل تمارينه تحضيرا لبطولة العالم للاندية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بالأرقام... البطالة وسوق العمل حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بالأرقام... البطالة وسوق العمل حول العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
استثمار إسرائيل في التنقيب عن الغاز شغّال...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
استثمار إسرائيل في التنقيب عن الغاز شغّال...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاعتداءات الاسرائيلة مستمّرة... والبقاع في دائرة الاستهداف مجدداً
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاعتداءات الاسرائيلة مستمّرة... والبقاع في دائرة الاستهداف مجدداً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين ترامب وهاريس... سوق الأسهم يتنبأ النتيجة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين ترامب وهاريس... سوق الأسهم يتنبأ النتيجة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أميركا بين شروط نتنياهو وملاحظات حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أميركا بين شروط نتنياهو وملاحظات حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
احتجاجات على الحرب في غزة تُلقي بظلالها على حملة كامالا هاريس في مؤتمر الحزب الديموقراطي بشيكاغو
تقارير نشرة الاخبار
13:37
احتجاجات على الحرب في غزة تُلقي بظلالها على حملة كامالا هاريس في مؤتمر الحزب الديموقراطي بشيكاغو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:07
دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)
فنّ
11:07
دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)
2
خبر عاجل
04:58
3 مصادر لبنانية وفلسطينية للـ LBCI: المستهدف في غارة صيدا هو الضابط المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح وهو شقيق اللواء منير المقدح
خبر عاجل
04:58
3 مصادر لبنانية وفلسطينية للـ LBCI: المستهدف في غارة صيدا هو الضابط المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح وهو شقيق اللواء منير المقدح
3
خبر عاجل
13:22
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات
خبر عاجل
13:22
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات
4
منوعات
03:54
قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟
منوعات
03:54
قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟
5
أمن وقضاء
11:49
الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة في الأيام القليلة الماضية
أمن وقضاء
11:49
الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة في الأيام القليلة الماضية
6
خبر عاجل
00:44
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت وفريق من وزارة الأشغال في المحلة لمعالجة تصدع الفواصل على الجسر
خبر عاجل
00:44
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت وفريق من وزارة الأشغال في المحلة لمعالجة تصدع الفواصل على الجسر
7
فنّ
10:20
"ما حد له شغل بحياتي"... ليلى عبدالله تعلّق للمرة الأولى على حادثة تسريب صورها الجريئة برفقة جو جوناس! (فيديو)
فنّ
10:20
"ما حد له شغل بحياتي"... ليلى عبدالله تعلّق للمرة الأولى على حادثة تسريب صورها الجريئة برفقة جو جوناس! (فيديو)
8
أمن وقضاء
04:19
استهداف سيارة في محلة الفيلات - صيدا... وسقوط شهيد (فيديوهات)
أمن وقضاء
04:19
استهداف سيارة في محلة الفيلات - صيدا... وسقوط شهيد (فيديوهات)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More