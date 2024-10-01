"الحرب شيء فظيع"... جورجينا رودريغيز تجمع لبنان وفلسطين في صورة معبرة وتطلب: صلوا لأجلهم!

نشرت جورجينا رودريغيز حبيبة لاعب كرة القدم النجم كريستيانو رونالدو، في حسابها عبر موقع فيسبوك، صورة جمعت العلم اللبناني بالعلم الفلسطيني، في مشهد معبر للغاية.



وأرفقت جورجينا الصورة بعبارة: "صلوا لأجلهم".

وأضافت في خانة التعليقات: "الحرب شيء فظيع ويجب أن نعيش بسلام وألا نقتل الأبرياء".