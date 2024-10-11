ولادة أول طفلة في مركز نزوح: "كلارا" (صورة)

نشرت بلدية الشوير وعين السنديانة خبراً مفرحاً، معلنة عن ولادة آمنة لطفلة تدعى كلارا، وهي أول مولودة تُبصر النور في أحد الملاجئ المخصصة للنازحين.

الطفلة سُميت على اسم السيدة كلارا صوايا، مديرة مدرسة الشوير الابتدائية الرسمية، التي لعبت دوراً بارزاً في رعاية ودعم العائلات النازحة المقيمة في المدرسة.

وأعرب أولياء الأمور عن امتنانهم العميق لصوايا، تقديراً لجهودها في ضمان سلامة العائلات ورفاهيتها في ظل هذه الظروف الصعبة.

هذه الولادة تمثل رمزاً للأمل وتبرز الدور الأساسي الذي تقوم به الملاجئ في تقديم الرعاية والدعم للعائلات النازحة، وخصوصاً للنساء الحوامل. كما تؤكد على أهمية المبادرات المحلية التي تعمل بلا كلل لتوفير الحاجات الأساسية والرعاية الصحية لهذه العائلات، في وقت هم بأمسّ الحاجة إليها.