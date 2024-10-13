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نادين ويلسون نجيم في رسالة أمل: "معقول تكونوا عم تحسّوا مثلي؟"

منوعات
2024-10-13 | 04:00
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نادين ويلسون نجيم في رسالة أمل: &quot;معقول تكونوا عم تحسّوا مثلي؟&quot;
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نادين ويلسون نجيم في رسالة أمل: "معقول تكونوا عم تحسّوا مثلي؟"

نادين ويلسون نجيم في رسالة أمل: "معقول تكونوا عم تحسّوا مثلي؟"

وجهت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم رسالة أمل إلى اللبنانيين في ظل الأوضاع المأساوية التي تعصف بلبنان حالياً.

 

ونشرت نادين مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام قالت فيه: "صيت غنى ولا صيت فقر، قولوا عن هالبنت مجنونة قولوا شو عم تحكي، ما بخفي عليكن بس عندي أمل".

 

وأضافت: "عندي أمل إنو لبنان جايي أيام كتير حلوة، عندي أمل إنو جايينا نحنا وولادنا أيام كتير حلوة لأنو ما رح نتخلى عن بلدنا، مش يعني إذا تركنا يعني منكون تخلينا عنو".

              

وتابعت نادين في المقطع: "كل شخص ترك لبنان ما تخلى عنو لبنان بقلبو لو شو ما بدو يصير ولو قد ما بدا تقطع عدد السنين بس عندي إيمان كتير كبير إنو بلدنا راجع أحلى، مش معقول هلقد ناس بتفتح قلوبها لبعضها وبيوتها لبعضها ما يكون الها مستقبل حلو بالبلد، ما في هيدا بيتي هيدا بيتنا كلنا".

 

وأرفقت نادين مقطع الفيديو بعبارة: "معقول تكونوا عم تحسّوا مثلي؟؟".

 


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