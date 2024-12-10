الكلمة الأكثر بحثاً على غوغل لعام 2024... ما هي؟

وفقًا لتقرير "Year in Search" الذي نشرته "غوغل"، انصب اهتمام الناس هذا العام على الانتخابات الأميركية، إصدار iPhone الجديد، الأفلام الضخمة، صيحات تيك توك، ونصائح الأزياء.

التقرير أوضح أن هذه النتائج لا تعكس الأكثر بحثًا مثل "الطقس"، بل تسلط الضوء على الموضوعات التي شهدت زيادة كبيرة ومستدامة في حركة البحث مقارنةً بالعام 2023.

وتصدرت الأحداث الرياضية عمليات البحث، مع بطولة كوبا أميركا في المرتبة الأولى، تلتها بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكأس العالم للكريكيت.

وجاء المغني السابق في فرقة One Direction، ليام باين، الذي توفي هذا العام، في المرتبة الخامسة عالميًا.

أما الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فقد احتلّ مراكز متقدمة إلى جانب المعلومات عن إصدار هاتف "آيفون 16" الجديد الذي طُرح في الخريف.

ألعاب الأولمبياد 2024 في باريس والأميرة كاثرين، أميرة ويلز كانتا أيضًا من المواضيع الأكثر بحثًا.

وفي الولايات المتحدة، بحث الأميركيون عن "ترامب" أكثر من نائبة الرئيس كامالا هاريس، وجي دي فانس، والرئيس جو بايدن.

في فئة الوفيات، كان المغني توبي كيث، الذي رحل بعد صراع مع السرطان، الأكثر بحثًا.

وفي مجال الموسيقى، احتل ديدي، المغني المتهم في قضايا ابتزاز واتجار جنسي، المرتبة الأولى عالميًا، لكنه جاء بعد آشر ضمن نطاق الولايات المتحدة.