من الشمندر إلى الماسكارا... هكذا يمكنكم إزالة أصعب البقع من ملابسكم بسهولة!

يعاني العديد من الأشخاص من البقع الصعبة التي تبقى على ملابسهم حتى بعد غسلها بأفضل المنتجات والمساحيق.ويبحث البعض جاهدين عن وسائل وطرق فعّالة لتنظيف الملابس وإزالة البقع الصعبة بسهولة.إليكم أفضل الطرق لإزالة أصعب البقع من ملابسكم:يمكنكم إزالة بقع الشمندر من خلال شطف الملابس أولاً بالماء الدافئ ووضع منظف الغسيل باستخدام الفرشاة أو الأصابع وتركه لمدة 5 دقائق قبل غسله، ثم نقع الملابس مرّة أخرى في محلول مبيض الأكسجين المبرد لمدة ساعتين وغسلها.نصح الخبراء برش مزيج من الخل الأبيض والماء بنسبة متساوية على البقعة قبل ترك الملابس لمدة 15 دقيقة ثم نقعها بالماء البارد لمدة ساعتين وغسلها.وأوصى الخبراء باستخدام صابون المرارة الشبكي وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسله وفركه بقليل من حبيبات مبيض الأكسجين بفرشاة وتركه لمدة 15 دقيقة أيضاً ثم غسله قبل نقعه في محلول مبيض الأكسجين المبرد لمدة 6 ساعات.لإزالة بقع الماسكارا عن الملابس، نصح الخبراء بوضع منظف الغسيل السائل بفرشاة على البقعة وتركه لمدة 5 دقائق قبل نقع الملابس في محلول الصودا لمدة 6 ساعات أو أكثر وغسلها.أوصى الخبراء بشطف البقعة بالماء البارد قبل وضع منظف الغسيل عليها وتركه لمدة 5 دقائق، قبل استخدام قطعة صابون شبكية وترك الملابس لمدة 10 دقائق قبل غسلها.