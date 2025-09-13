الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

من الشمندر إلى الماسكارا... هكذا يمكنكم إزالة أصعب البقع من ملابسكم بسهولة!

منوعات
2025-09-13 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
من الشمندر إلى الماسكارا... هكذا يمكنكم إزالة أصعب البقع من ملابسكم بسهولة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
من الشمندر إلى الماسكارا... هكذا يمكنكم إزالة أصعب البقع من ملابسكم بسهولة!

يعاني العديد من الأشخاص من البقع الصعبة التي تبقى على ملابسهم حتى بعد غسلها بأفضل المنتجات والمساحيق.

ويبحث البعض جاهدين عن وسائل وطرق فعّالة لتنظيف الملابس وإزالة البقع الصعبة بسهولة.

إليكم أفضل الطرق لإزالة أصعب البقع من ملابسكم:

الشمندر

يمكنكم إزالة بقع الشمندر من خلال شطف الملابس أولاً بالماء الدافئ ووضع منظف الغسيل باستخدام الفرشاة أو الأصابع وتركه لمدة 5 دقائق قبل غسله، ثم نقع الملابس مرّة أخرى في محلول مبيض الأكسجين المبرد لمدة ساعتين وغسلها.

العرق

نصح الخبراء برش مزيج من الخل الأبيض والماء بنسبة متساوية على البقعة قبل ترك الملابس لمدة 15 دقيقة ثم نقعها بالماء البارد لمدة ساعتين وغسلها.

وأوصى الخبراء باستخدام صابون المرارة الشبكي وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسله وفركه بقليل من حبيبات مبيض الأكسجين بفرشاة وتركه لمدة 15 دقيقة أيضاً ثم غسله قبل نقعه في محلول مبيض الأكسجين المبرد لمدة 6 ساعات.

الماسكارا

لإزالة بقع الماسكارا عن الملابس، نصح الخبراء بوضع منظف الغسيل السائل بفرشاة على البقعة وتركه لمدة 5 دقائق قبل نقع الملابس في محلول الصودا لمدة 6 ساعات أو أكثر وغسلها.

صلصة الغرايفي (Gravy)

أوصى الخبراء بشطف البقعة بالماء البارد قبل وضع منظف الغسيل عليها وتركه لمدة 5 دقائق، قبل استخدام قطعة صابون شبكية وترك الملابس لمدة 10 دقائق قبل غسلها.

المصدر
 

آخر الأخبار

منوعات

الشمندر

الماسكارا...

يمكنكم

إزالة

البقع

ملابسكم

بسهولة!

ولادة طفل تُدهش الطاقم الطبي في هذا البلد... لن تصدقوا وزنه القياسي! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-11

نتنياهو: عندما ضربنا إيران تمكنا من إزالة تهديد وجودي لنا

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-17

روبيو لفوكس نيوز: الاتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو الأصعب من بين كل الاتفاقات التي تمكنا من تحقيقها

LBCI
أخبار دولية
2025-07-06

رئيس الوزراء الياباني يؤكد أنه لن يتنازل بسهولة في المحادثات التجارية مع واشنطن

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-16

المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: نعمل من أجل إزالة التهديد الذي تمثله إيران على إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:16

ولادة طفل تُدهش الطاقم الطبي في هذا البلد... لن تصدقوا وزنه القياسي! (صورة)

LBCI
منوعات
2025-09-12

عرض نموذج نادر من آلة باسكال الحاسبة في مزاد مقابل هذا السعر!

LBCI
منوعات
2025-09-10

خطأ في الحجز يقود صديقتين إلى تونس بدلًا من نيس الفرنسية (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-09-10

النبتات الغازية والبكتيريا تهدد نهر الفرات في العراق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:12

هيكل عزى بثلاثة شهداء للجيش: لن تثنينا الصعوبات عن أداء واجبنا

LBCI
أخبار لبنان
10:24

"الطاقة" تعرض مسار ملف الباخرة HAWK III والصدي يتمسك بالقانون وبما يقرره القضاء

LBCI
فنّ
2025-08-24

نانسي عجرم تتألق بإطلالة زرقاء من توقيع إيلي صعب (صور)

LBCI
صحف اليوم
01:27

جنبلاط يقرن القول بالفعل... حراك لـ"التقدمي" ولجنة تحقيق في السويداء خلال أيام (الأنباء الالكترونية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:38

مرسوم لتحويل مستشفى برالياس إلى مستشفى حكومي بعد ثلاث سنوات من الإغلاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:24

المرحلة الرابعة من تسليم سلاح المخيمات إلى الجيش اللبناني في البداوي وعين الحلوة

LBCI
خبر عاجل
06:16

مراد خلال افتتاح مركز الغد الصحي في البقاع: للتمسك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية جامعة والمطالبة بتطبيقه كاملاً بما فيه من إصلاحات

LBCI
أخبار لبنان
04:31

قوات الأمن الوطني الفلسطيني تسلّم دفعات جديدة من السلاح للجيش اللبناني في إطار الشراكة الفلسطينية–اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
04:13

انتهاء المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في مخيّم البداوي.. ابو عرب للـLBCI: السلاح الثقيل قد سُلّم

LBCI
أخبار لبنان
04:11

إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:06

المرحلة الرابعة: تسليم شحنات السلاح في مخيم البداوي الى الجيش اللبناني

LBCI
أخبار دولية
15:15

الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:36

الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة

LBCI
أمن وقضاء
01:02

الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

LBCI
أمن وقضاء
04:26

الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية

LBCI
حال الطقس
02:34

طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
04:11

إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم

LBCI
صحف اليوم
00:58

إطلاق تسوركوف فاجأ لبنان... وغموض يكتنف مصير أمهز (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل

LBCI
أمن وقضاء
04:45

قوى الامن: تدابير سير في الدكوانة غدا لتأمين سباق الانجراف الثالث DRIFT

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More