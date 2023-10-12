Iranian Foreign Minister Initiates Regional Tour Amidst Escalating Events in Palestine

Middle East News
2023-10-12 | 03:01
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Iranian Foreign Minister Initiates Regional Tour Amidst Escalating Events in Palestine
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Iranian Foreign Minister Initiates Regional Tour Amidst Escalating Events in Palestine

Iran's Ambassador to Lebanon, Mojtaba Amani, announced that 'amidst the ongoing events in Palestine and the crimes committed against Gaza and its dangerous repercussions,' a tour by Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian begins today. 
 
He noted that this visit includes the Lebanese Republic.
 
 
 

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