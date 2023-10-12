Iranian Foreign Minister Initiates Regional Tour Amidst Escalating Events in Palestine

في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة للدكتور أميرعبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة وتشمل الجمهورية اللبنانية. #غزة_تحت_القصف #طوفان_الاقصى
— مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) October 12, 2023
في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة للدكتور أميرعبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة وتشمل الجمهورية اللبنانية. #غزة_تحت_القصف #طوفان_الاقصى