Iranian Foreign Minister Initiates Regional Tour Amidst Escalating Events in Palestine

Iran's Ambassador to Lebanon, Mojtaba Amani, announced that 'amidst the ongoing events in Palestine and the crimes committed against Gaza and its dangerous repercussions,' a tour by Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian begins today.

He noted that this visit includes the Lebanese Republic.

في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة للدكتور أميرعبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة وتشمل الجمهورية اللبنانية. #غزة_تحت_القصف #طوفان_الاقصى