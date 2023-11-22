Qatar announces successful humanitarian truce agreement in Gaza, affirms commitment to ending the war

مع التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة نؤكد عزم دولة قطر على المضي قدماً نحو إنهاء هذه الحرب وإيقاف نزيف الدم المتواصل، لم يكن الطريق نحو هذا الاتفاق سهلاً ولن يكون الطريق لما بعده كذلك، والصعوبات والحملات المغرضة لن تثنينا عن استكمال جهود الوساطة والسعي لوقف الحرب. pic.twitter.com/x2a1ePFc4A