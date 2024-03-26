Houthis attacked four ships in past 72 hours

Middle East News
2024-03-26 | 08:55
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Houthis attacked four ships in past 72 hours
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Houthis attacked four ships in past 72 hours

Yemen’s Houthis said on Tuesday that they launched six attacks in the last 72 hours in the Gulf of Aden and the Red Sea, including four attacks on ships.

According to a statement from the Houthis’ spokesperson, Yahya Saree, the ships attacked were American and British. In addition, he said that they attacked two US destroyers.

The military group attacked the Maersk Saratoga, APL Detroit, Huang Pu, and Pretty Lady ships.

It was not immediately clear which, if any, of the targets were struck by the drones or missiles.
 

Middle East News

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