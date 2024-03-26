Houthis attacked four ships in past 72 hours

بيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية بشأن تدشين العام العاشر من العدوان الأمريكي البريطاني بست عمليات عسكرية ضد أربع سفن أمريكية وبريطانية ومدمرتين أمريكيتين واستهداف أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة 26-3-2024مpic.twitter.com/OViwv4D6Sm
— أمين حيان Ameen Hayyan (@ameenhayan) March 26, 2024
بيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية بشأن تدشين العام العاشر من العدوان الأمريكي البريطاني بست عمليات عسكرية ضد أربع سفن أمريكية وبريطانية ومدمرتين أمريكيتين واستهداف أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة 26-3-2024مpic.twitter.com/OViwv4D6Sm