Lebanese authorities seize 800,000 Captagon pills in Akkar

وقد تم في العملية الاولى توقيف السوري ن. ز. الذي اعترف بما نسب اليه، اما في الثانية فقد تم توقيف اللبناني خ.ف. والسوري م.ب. فيما التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين #تجار_الموت #لكم_بالمرصاد pic.twitter.com/SoroqtIY6S