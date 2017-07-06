مقدمة النشرة المسائية 06-07-2017

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بَدَل أن يدعو مُطلِقي النار إلى السجن ... دعا, في حال إطلاق نار, إلى الثورة ... إنه الأمن بالمقلوب وهو أحدث النظريات في الأمن التي تشكو مع الشاكين. أما المشكو منهم فلا أحد يردعهم ! فهل يُعقَل ان يَصدر كلامٌ عن وزير الداخلية يحرِّض على الثورة إذا حصل إطلاق نار ابتهاجًا بنتائج الثانوية العامة ؟ وكيف تكون الثورة ؟ وأين ؟ وضد مَن ؟... ما قاله وزير الداخلية يصبح منطقيًا إذا قدَّم استقالته بعد إطلاق النار ونزل إلى الشارع على رأس الثوار, ولا يخرجُ من الشارع إلا بعد توقيف مطلقي النار, وإذا لم يفعل يكون كلامه للإستهلاك الإنتخابي الذي لا يُصرَف في تطبيق القانون ... معالي الوزير عُذرًا ، إقتراحُكَ غيرُ مطابِق, أنتم السلطة ، والسلطة تطبِّق القانون ولا تدعو إلى الثورة ، أما إذا اشتقتَ إلى الثورة فاستقِل من السلطة ...في المقابل ، وفي محاولة لوضعِ حدٍّ لممارسات قضائية تَطرح أكثر من علامة استفهام ، وزير العدل سليم جريصاتي احال اليوم ملفاتٍ قضائية ً باخلاءاتِ سبيلٍ بكفالات مالية وُصفت بالمتدنية, في قضايا مخدرات وخطفٍ, الى رئيس هيئة التفتيش القضائي، طالباً اجراء التحقيق في ظروف اخلاء السبيل وقيمةِ الكفالة وحصول اي تدخلات من اي نوع كانت في الملفات المحالة.... تأتي خطوة وزير العدل هذه بعد الضجة التي أُثيرت عن إخلاءات سبيلٍ, بسرعة قياسية, لمتهمين بملفاتِ مخدِّرات وإتجار بالاسلحة .أما القضية الثالثة اليوم التي شكَّلت حدثًا, فهي منع المحاكمة عن الدكتور عبد المنعم يوسف ، المدير ِ العام السابق لهيئة أوجيرو. جاء هذا القرار بعد أكثر من عامين على ملاحقة يوسف بمواكبةِ حملات إعلامية طاولت وزير الاتصالات السابق بطرس حرب وعبد المنعم يوسف ، وأُرفِقَت هذه الحملات ببيانات وتصريحات ومؤتمراتٍ لنواب ووزراء, كان إسم عبد المنعم يوسف يُذكَر مقرونًا بكلمة فساد ... اليوم هؤلاء بلعوا ألسنتهم بعد منع المحاكمة عن يوسف, وبعدما ربح مئة ً وستاً وسبعين دعوى... ماذا بعدُ في جعبتهم من أضاليل ؟. يوسف ينتظر التوقيت المناسب ليبقَّ البحصة ضد المنظومة الإعلامية والوزارية والنيابية التي شنَّت حربًا عليه لتسيير مشاريع ِ آخرين .