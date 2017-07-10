مقدمة النشرة المسائية 10-07-2017

مقدمة النشرة المسائية

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LBCI News Lebanon

أول من أمس السبت صدر بيانٌ من السرايا الحكومية يقول: "دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى اجتماع يعقد ظهر الإثنين في السراي الحكومي لمناقشة التدابير والإجراءات التي ينفذها الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة التنظيمات الإرهابية والتصدي لها في مختلف أنحاء البلاد"... إنتهى البيان المقتضب لتبدأ التحليلات المسهبة:

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إذا كان رئيس الحكومة يريد الإجتماع بقائد الجيش، فلماذا لا تكون الدعوة من دون بيان؟

لماذا تضمين البيان جدول أعمال الإجتماع؟

لماذا لم يَذكُر البيان وزير الدفاع في معرِض الدعوة؟

توسَّعت التحليلات لتصل إلى الاستنتاج أن رئيس الحكومة يريد إيصال رسالة امتعاض بعد أَحداث عرسال، لكن الرد جاء في الشكل قبل أن يكون في المضمون: حصل الإجتماع ولكن في حضور الوزير المختص... تمت "لملمة" الموضوع من خلال صدور موقف يجدد الثقة بالجيش... وبعد الظهر زار قائد الجيش القصر الجمهوري واجتمع مع الرئيس عون.

الملف الثاني الموجود في الصدارة هو ملف الموازنة، ويبدو ان كل محاولات إنجاز الموازنة من دون قطع الحساب، لن تمر، خصوصًا ان رئيس الجمهورية متشدد في احترام الدستور لجهة قطع الحساب وأن هذا الموقف تبلغه الرئيس الحريري من رئيس لجنة المال والموازنة.

في ملف النازحين، كلامٌ عالي السقف للسفير السوري في لبنان يُفهَم منه ان النظام السوري يتمسك بحوار مع الحكومة اللبنانية في ما يتعلَّق بعودة النازحين.

تبقى مسألة يمكن ان تُشكِّل لغمًا بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء وهي بند تعديل آلية التعيينات، فهل ينفجر هذا اللغم أم يجري تفكيكه؟