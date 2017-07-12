الكهرباء من الرياح...وما مصير آلية التعيينات بعد جلسة الحكومة؟

أقرّ مجلس الوزراء معظم بنود جدول الاعمال الـ60 ومنها بند انتاج الكهرباء من الرياح، في حين لم يتم البحث بملف سلسلة الرتب والرواتب.



وتم ارجاء البت بآلية التعيينات لمزيد من التشاور، لكن الوزير بيار بو عاصي أكد في البيان بعد انتهاء الجلسة "حريصون على عمل مؤسسات الدولة والمضي بآلية التعيينات بسرعة وبالطريقة الانسب."

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وتناول الرئيس سعد الحريري خلال الجلسة موضوع العمل والتنسيق بين الوزارات قائلا "ان المطلوب التركيز على انجاز الاعمال في كل الوزارات وتسريع المعاملات."



وأضاف أن "المطلوب ايضا العمل بخفض العجز من خلال خفض النفقات وتأمين واردات جديدة مما ينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي العام."



ووقع نقاش سياسي مطول في بداية جلسة مجلس الوزراء، حيث تحدث الحريري عن دعم الجيش، وملف النازحين السوريين والحالة الاقتصادية في لبنان.



وقبيل الجلسة، أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن التمسك بآلية التعيينات الحالية لانها تؤمن الشفافية والعدالة، لافتا الى ان هذه الحكومة تأخذ قراراتها بالتوافق ولم تلجأ حتى اليوم الى التصويت في اي قرار.



وبالنسبة لملف النازحين، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ان الاتصال بالنظام السوري شأن خلافي ، وقال :"من هو مع النظام ويريد العودة فليعد"، مؤكدا العمل على معالجة موضوع الأطفال حديثي الولادة كي لا يصبحوا مكتومي القيد في لبنان.