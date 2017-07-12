بري: السلسلة حق لأصحابها

كنعان سيزور بري لبحث الموازنة...

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LBCI News Lebanon

نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعد لقاء الأربعاء النيابي اليوم تأكيده بـ"أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق"، اشارة الى أنه ثمة قناعة شبه مكتملة بشأن اقرار السلسلة.

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وكشف النائب علي بزي أن "كنعان سيزور بري غدا لمناقشة الموازنة وإذا كان انتهى النقاش منها فستوضع على جدول الأعمال ولكن مع ايجاد حل لمسألة قطع الحساب ووقف خرق الدستور لهذه الجهة."وتطرق اللقاء الى الوضع الأمني ودور الجيش، فأكد الرئيس بري "هذا الدور الوطني الذي لعبه ويلعبه لحماية الإستقرار والأمن الوطنيين"، مشددا على توفير كل الدعم له لأنه يبقى ضمانة للبلد وللجميع".ولم يحدد موعد الجلسة النيابية بانتظار أن يتشاور رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة لتحديد موعد استنادا إلى مواعيد سفر الرئيس سعد الحريري.