تقارير نشرة الاخبار
12 تموز 2017
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اهتمام سعودي بتفعيل العلاقات الثنائية مع لبنان...

لقاء بين بخاري ورجال أعمال لبنانيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,السعودية,لقاء بين بخاري ورجال أعمال لبنانيين
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اهتمام من المملكة العربية السعودية بتفعيل العلاقات الثنائية مع لبنان وتنميتها. 
اهتمام ظهر خلال لقاء اقتصادي بين القائم بالاعمال بالسفارة السعودية في لبنان وليد بخاري و رجال أعمال لبنانيين، وذلك بالتوازي مع استراتيجية المملكة للعام 2020 والقاضية بتنويع مصادر الدخل لتخفيف العجز بميرانيتها نتيجة  الهبوط بأسعار النفط.
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