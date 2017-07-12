اهتمام سعودي بتفعيل العلاقات الثنائية مع لبنان...

اهتمام من المملكة العربية السعودية بتفعيل العلاقات الثنائية مع لبنان وتنميتها.
اهتمام ظهر خلال لقاء اقتصادي بين القائم بالاعمال بالسفارة السعودية في لبنان وليد بخاري و رجال أعمال لبنانيين، وذلك بالتوازي مع استراتيجية المملكة للعام 2020 والقاضية بتنويع مصادر الدخل لتخفيف العجز بميرانيتها نتيجة الهبوط بأسعار النفط.
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