التيار أطلق ورقته الاقتصادية... طموحات بتحقيق النمو الاقتصادي

اطلاق ورقة التيار الوطني الحر الاقتصادية ومؤتمر الطاقة الوطنية

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LBCI News Lebanon

أطلق رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل ورقة التيار الإقتصادية ومؤتمر الطاقة الوطنية، الذي لفت الى أن الورقة ناقشها التيار مع أطراف سياسية اخرى، ويريدون تحويل هذا المشروع الى عملي.

وطالب باسيل بضرورة وجود مجلس اقتصادي وزاري دائم لا يحل محل الحكومة لكن يناقش المشاريع.

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وقال باسيل "نحن نقدم طرحا متوازنا وواقعيا نحقق من خلاله النمو الإقتصادي"، شاكرا اللجنة الإستشارية التي قدمت لهم هذا المشروع.

من جهته، أشار وزير الإقتصاد رائد خوري إلى أن "ورقة عملنا هي خطة تهدف إلى تحقيق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي وتشبه توجّهات اللبنانيين".