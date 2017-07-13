تقارير نشرة الاخبار
13 تموز 2017
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بدل ايجارات لمبان رسمية كاف لتمويل أكثر من سلسلة

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الدولة تدفع سنوياً 200 مليون دولار بدل إيجارات مبان لإدارات رسمية....
 
 
وكانت الـLBCI عرضت عددا من التقارير حول تكاليف استئجار المباني، اليكم بعضها:

* في 8 شباط 2017 ، للاطلاع على التقرير اضغط هنا​
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* في 9 شباط 2017، للاطلاع على التقرير اضغط هنا
 
* في 10 شباط 2017، للاطلاع على التقرير اضغط هنا
 
* في 11 شباط 2017، للاطلاع على التقرير اضغط هنا
 
 
 
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