بدل ايجارات لمبان رسمية كاف لتمويل أكثر من سلسلة

الدولة تدفع سنوياً 200 مليون دولار بدل إيجارات مبان لإدارات رسمية....
وكانت الـLBCI عرضت عددا من التقارير حول تكاليف استئجار المباني، اليكم بعضها:
* في 8 شباط 2017 ، للاطلاع على التقرير اضغط هنا
* في 9 شباط 2017، للاطلاع على التقرير اضغط هنا
* في 10 شباط 2017، للاطلاع على التقرير اضغط هنا
* في 11 شباط 2017، للاطلاع على التقرير اضغط هنا
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