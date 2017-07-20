اشكالات داخل المخافر الامنية والسبب...اعتكاف القضاة

بسبب ما اعتبروه اجحافاً بحقهم, بدأ القضاة اعتكافا عن العمل القضائي, باستثناء النظر في قضايا الموقوفين ,اعتباراً من صباح الخميس والى حين إجراء المعالجة التشريعية وذلك بعدما قرر مجلس القضاء الأعلى الاعتكاف احتجاجا على المادة 33 من مشروع سلسلة رواتب، لجهة ما يتعلق بصندوق تعاضد القضاة بما يلغي الامتيازات التي يحصل عليها القضاة ,ووجوب عدم تجاوز راتب الموظف راتب القاضي , وتقليص العطلة القضائية من شهرين الى شهر.