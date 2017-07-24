الحريري في الكابيتول...ويوجه تحية الى ماكين

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استهل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم لقاءاته في العاصمة الاميركية واشنطن بزيارة مبنى الكابيتول حيث اجتمع بمدير شؤون الموظفين في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي كريس بروز ومدير سياسة اللجنة الذي عين اخيرا نائبا لرئيس القوات المسلحة ماثيو دونافان وعدد من المسؤولين في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.ووجه الرئيس الحريري تحية الى السيناتور جون ماكين رئيس اللجنة وشدد على اهمية ترسيخ العلاقات اللبنانية الاميركية قائلا "ان لبنان يشهد الكثير من التحديات الا انه ينعم بالاستقرار على الرغم من كل ما تشهده المنطقة من حروب وهو لا يزال نموذجا للاعتدال في المنطقة ويجب المحافظة عليه وتعميمه للحفاظ على الاقليات في المنطقة كلها خاصة وان الدستور اللبناني يكفل هذه الحقوق."واضاف ان التحديات التي يواجهها لبنان كثيرة واهمها مسألة الامن وازمة النازحين.