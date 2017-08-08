الـLBCI تكشف هوية الطفل الذي تسبب الدواء السرطاني الفاسد في شلله

اسم الدواء vincristine-richter والدواء البديلcytocritisin... هو الدواء الذي قررت منى البعلبكي استبداله، والذي أدى الى اصابة احد الاطفال بالشلل, وهو امر اوردناه في تقرير سابق والمثبت في تحقيقات التفتيش المركزي واعترافات البعلبكي نفسها.
والطفل الذي اصيب بالشلل هو ف. ش. من بلدة تفاحتا الجنوبية، وهو كان يتعالج منذ العام 2008 في مستشفى رفيق الحريري الحكومي من مرض السرطان.
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