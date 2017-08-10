منصة الكترونية تربط المغتربين بلبنان...بكبسة زر!

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اعلن الرئيس سعد الحريري خلال حفل اطلاق منصة الكترونية لربط المغتربين ببلدهم تحت عنوان DiasporaID أن الحلم بعودة المغتربين الى لبنان يتحقق اليوم مع هذا المشروع، قائلا "كل جهدنا وهدفنا ربط اللبنانيين ببعضهم."واشار الحريري الى أن التنويع في مجالات الانتاج يدفع أفضل المهارات للبقاء في لبنان بدل الهجرة، خصوصا أن لبنان بلد الابتكارات.ولفت الى أن المنصة الإلكترونية هي أكثر من فكرة او من تطبيق إلكتروني، ولبنان يختبر اليوم مرحلة انتقالية بالاستناد الى التكنولوجيا الحديثة.اشارة الى أنه تم اطلاق المنصة الالكترونية في السرايا الحكومية ضمن إطار مبادرة إشراك الانتشار اللبناني في الإنماء، وذلك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.