لبنان يوّدع رائد السينما الوثائقية المخرج جان شمعون

رحيل المخرج جان شمعون عمر يناهز الرابعة والسبعين عاما

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LBCI News Lebanon

رائد السينما الوثائقية... هكذا لقب المخرج جان شمعون الذي رحل عن عمر يناهز الرابعة والسبعين عاماً.

شمعون ابن البقاع، درس السينما في جامعة باريس في أوائل السبعينيات، شارك في الثورة الطالبية في باريس عام 1968 ثم عاد إلى لبنان حيث درّس السينما في معهد الفنون الجميلة في لبنان حتى عام 1983 وعمل في التلفزيون والإذاعة والمسرح.

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